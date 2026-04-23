17:29 23.04.2026
ЕС ввел санкции против морского порта в Индонезии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел санкции против морского порта в Индонезии.
  • Ограничения вводятся в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.
  • Они запрещают транзакции с нефтяным терминалом порта Каримун за якобы обход "потолка цен" на российскую нефть.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры в отношении морского порта в Индонезии за якобы обход "потолка цен" на российскую нефть, говорится в заявлении Евросовета.
"(Санкции – ред.) запрещают транзакции… с нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии", - сказано в документе.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
