ЕС ввел санкции против морского порта в Индонезии

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры в отношении морского порта в Индонезии за якобы обход "потолка цен" на российскую нефть, говорится в заявлении Евросовета.
«
"(Санкции – ред.) запрещают транзакции… с нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
