Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС ввел новые санкции против Белоруссии в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.
- Ограничения затрагивают торговлю, операции с криптовалютами и предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туризма.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ЕС в 20-м пакете антироссийских санкций вводит новые меры против Белоруссии, ограничивая торговлю, криптооперации и услуги в сфере кибербезопасности и туризма, говорится в заявлении Евросовета.
Как отмечается, 20-й санкционный пакет против России включает в себя и меры в отношении Белоруссии.
"В частности, это торговые меры, правовая защиты, меры в отношении криптовалют и ограничения на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туризма", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.
ЕС ввел ограничения на вещание Sputnik и RT
Вчера, 17:23