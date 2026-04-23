ЕС ввел новые санкции против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ЕС в 20-м пакете антироссийских санкций вводит новые меры против Белоруссии, ограничивая торговлю, криптооперации и услуги в сфере кибербезопасности и туризма, говорится в заявлении Евросовета.

"В частности, это торговые меры, правовая защиты, меры в отношении криптовалют и ограничения на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туризма", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.