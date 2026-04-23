Краткий пересказ от РИА ИИ
НОВИ-САД, 23 апр – РИА Новости. Новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными, как и предыдущие, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России.
«
"Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - сказал Грушко.
Почетное консульство РФ торжественно открыли во втором по величине городе Сербии Нови-Сад в четверг с участием замглавы МИД России Александра Грушко.
Вучич: отказ от санкций против России отдаляет Сербию от членства в ЕС
11 октября 2025, 14:57