Новые санкции ЕС против России не дадут результатов, заявил Грушко - РИА Новости, 23.04.2026
17:21 23.04.2026
Новые санкции ЕС против России не дадут результатов, заявил Грушко

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными, заявил Александр Грушко
  • Страны ЕС занимаются этим уже несколько лет, но результат нулевой, добавил он.
НОВИ-САД, 23 апр – РИА Новости. Новые ограничительные меры Евросоюза против России будут безрезультатными, как и предыдущие, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России.
"Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - сказал Грушко.
Почетное консульство РФ торжественно открыли во втором по величине городе Сербии Нови-Сад в четверг с участием замглавы МИД России Александра Грушко.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вучич: отказ от санкций против России отдаляет Сербию от членства в ЕС
11 октября 2025, 14:57
 
В миреРоссияСербияАлександр ГрушкоЕвросоюз
 
 
