Россия отреагирует на новые санкции ЕС, заявил Грушко - РИА Новости, 23.04.2026
17:19 23.04.2026 (обновлено: 17:20 23.04.2026)
Грушко: РФ отреагирует на новый пакет санкций ЕС после изучения их содержания

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отреагирует на новые санкции ЕС после их внимательного изучения, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
  • По его словам, предыдущие меры ЕС по ограничению возможностей России не дали результата.
НОВИ-САД, 23 апр - РИА Новости. Реакция России на очередной пакет санкций ЕС последует после внимательного изучения его содержания, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России.
"Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли", - сказал Грушко РИА Новости на полях открытия почетного консульства России в городе Нови-Сад в Сербии.
По его словам, ограничения важно тщательно проанализировать на экспертном уровне.
"Мы знаем практику ЕС – одно дело, когда они выходят к микрофону и делают яркие заявления. А дальше эксперты будут внимательно читать регламенты, директивы и прочие документы, из которых станет ясно, какие теперь ЕС принимает меры, чтобы ограничить наши возможности, подорвать ресурсную базу. Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - сказал замминистра.
