Россия отреагирует на новые санкции ЕС, заявил Грушко

НОВИ-САД, 23 апр - РИА Новости. Реакция России на очередной пакет санкций ЕС последует после внимательного изучения его содержания, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Страны Европейского союза приняли в четверг 20-й пакет санкций против России.
По его словам, ограничения важно тщательно проанализировать на экспертном уровне.
"Мы знаем практику ЕС – одно дело, когда они выходят к микрофону и делают яркие заявления. А дальше эксперты будут внимательно читать регламенты, директивы и прочие документы, из которых станет ясно, какие теперь ЕС принимает меры, чтобы ограничить наши возможности, подорвать ресурсную базу. Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой", - сказал замминистра.