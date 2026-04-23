Евросоюз вводит жесткий экспортный контроль за 60 компаниями.

17:10 23.04.2026 (обновлено: 17:12 23.04.2026)
ЕС в рамках новых санкций вводит жесткий экспортный контроль за 60 компаниями

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций вводит жесткий экспортный контроль за 60 компаниями, в том числе из Китая, Турции и ОАЭ, говорится в заявлении Евросовета.
"Кроме того, 60 новых организаций будут подлежать более жестким экспортным ограничениям на предметы, которые способствуют технологическому развитию российского оборонного сектора. Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах, таких как Китай (в том числе Гонконг), Турция и Объединенные Арабские Эмираты", - сказано в документе.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Bloomberg рассказал о новом пакете санкций ЕС против России
22 октября 2025, 14:34
 
