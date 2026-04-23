632 танкера находятся под санкциями ЕС после принятия 20 пакета

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Общее количество танкеров, против которых Евросоюз ввел санкции, достигло 632 в рамках 20-го пакета санкций против России, говорится в заявлении Совета Европы.
"Еще 46 судов теперь подпадают под запрет на заход в порты и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками, в результате чего общее число судов, включенных в (санкционный – ред.) список, достигло 632", - следует из заявления, опубликованного на сайте Совета ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.