632 танкера находятся под санкциями ЕС после принятия 20 пакета
16:57 23.04.2026 (обновлено: 17:02 23.04.2026)
632 танкера находятся под санкциями ЕС после принятия 20 пакета

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз суммарно ввел санкции против 632 танкеров с принятием 20-го пакета санкций против России.
  • Теперь еще 46 судов подпадают под запрет на заход в порты и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Общее количество танкеров, против которых Евросоюз ввел санкции, достигло 632 в рамках 20-го пакета санкций против России, говорится в заявлении Совета Европы.
"Еще 46 судов теперь подпадают под запрет на заход в порты и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками, в результате чего общее число судов, включенных в (санкционный – ред.) список, достигло 632", - следует из заявления, опубликованного на сайте Совета ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
