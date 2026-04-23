ЕС не остановится на 20-м пакете санкций против России, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 23.04.2026
16:00 23.04.2026
ЕС не остановится на 20-м пакете санкций против России, заявил еврокомиссар

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не остановится на 20-м пакете санкций против РФ и кредите Украине в размере 90 миллиардов евро.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
"ЕС принял свой 20-й пакет санкций против России. Мы продолжаем усиливать давление... Мы не остановимся", - написал он в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Каллас сделала заявление о России
23 октября 2025, 16:28
 
