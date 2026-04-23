Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не остановится на 20-м пакете санкций против РФ.
- Евросоюз продолжит усиливать давление на Россию, добавил еврокомиссар.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не остановится на 20-м пакете санкций против РФ и кредите Украине в размере 90 миллиардов евро.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
"ЕС принял свой 20-й пакет санкций против России. Мы продолжаем усиливать давление... Мы не остановимся", - написал он в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
23 октября 2025, 16:28