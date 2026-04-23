ЕС ограничил возможности России в приобретении новых танкеров

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ вводит ограничения на возможность России приобретать танкеры, заявил МИД Эстонии.
"Возможность России приобретать танкеры … будет ограничена", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
