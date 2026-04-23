В Самаре приостановили движение общественного транспорта

07:43 23.04.2026
В Самаре из-за атаки БПЛА приостановили движение общественного транспорта

  • В Самаре из-за атаки БПЛА приостановлено движение наземного общественного транспорта.
  • Метро при этом работает, сообщил глава города Иван Носков.
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре из-за атаки БПЛА, метро при этом работает, сообщил глава города Иван Носков.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
"Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов", - сообщил Носков в своем канале на платформе "Макс".
