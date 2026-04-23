В Того откроют Русский дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россотрудничество и АНО "Евразия" откроют Русский дом в Тоголезской Республике.
- Основные задачи центра — удовлетворить растущий запрос на изучение русского языка, получение российского образования и установление прямых культурных связей между народами.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россотрудничество и автономная некоммерческая организация "Евразия" откроют Русский дом в Тоголезской Республике (Того), сообщила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
"Россотрудничество и АНО "Евразия" откроют Русский дом в Того. Мы видим колоссальный интерес к России со стороны африканских государств, который Запад тщетно пытается ограничить. Наша задача - дать людям в Того и других странах континента реальный инструмент взаимодействия: от доступа к русской литературе и культуре до конкретных образовательных стажировок и молодежных обменов", - сказала Аршинова на форуме "Евразия - территория традиционных ценностей", посвященном двухлетию АНО "Евразия".
Парламентарий отметила, что проект станет частью масштабной программы по созданию сети партнерских Русских домов по всему миру. Она добавила, что основная задача центра в Того заключается в удовлетворении растущего запроса на изучение русского языка, получение российского образования и установление прямых культурных связей между народами.
Аршинова подчеркнула, что партнерская модель Русских домов, реализуемая Россотрудничеством совместно с "Евразией", отличается высокой гибкостью и скоростью запуска, что позволяет максимально оперативно реагировать на запросы зарубежных партнеров.
"Мы создаем пространство для равноправного диалога. Русский дом в Того станет центром притяжения для молодежи, предпринимателей и общественных деятелей, которые выбирают путь суверенного развития и дружбы с Россией. Африканский континент сегодня - один из столпов многополярного мира, и присутствие там "Евразии" подтверждает серьезность наших намерений по выстраиванию долгосрочного партнерства", - заключила она.
