В Того откроют Русский дом

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россотрудничество и автономная некоммерческая организация "Евразия" откроют Русский дом в Тоголезской Республике (Того), сообщила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Мы видим колоссальный интерес к России со стороны африканских государств, который Запад тщетно пытается ограничить. Наша задача - дать людям в Того и других странах континента реальный инструмент взаимодействия: от доступа к русской литературе и культуре до конкретных образовательных стажировок и молодежных обменов", - сказала Аршинова на форуме "Евразия - территория традиционных ценностей", посвященном двухлетию АНО "Евразия".

Парламентарий отметила, что проект станет частью масштабной программы по созданию сети партнерских Русских домов по всему миру. Она добавила, что основная задача центра в Того заключается в удовлетворении растущего запроса на изучение русского языка, получение российского образования и установление прямых культурных связей между народами.

Аршинова подчеркнула, что партнерская модель Русских домов, реализуемая Россотрудничеством совместно с "Евразией", отличается высокой гибкостью и скоростью запуска, что позволяет максимально оперативно реагировать на запросы зарубежных партнеров.