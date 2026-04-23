В железнодорожной аварии в Дании пострадала россиянка

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Гражданка России пострадала в железнодорожной аварии в Дании, ее уже выписали из госпиталя, сообщило посольство России в Копенгагене.
Два пригородных поезда столкнулись в Дании в четверг, 18 человек пострадали.
"По оперативно переданным датской полицией в посольство сведениям, среди пострадавших была гражданка России", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Как уточняет посольство, она была доставлена в центральную больницу Копенгагена, после оказания необходимой медицинской помощи ее выписали.
