В железнодорожной аварии в Дании пострадала россиянка
19:30 23.04.2026 (обновлено: 19:47 23.04.2026)
В железнодорожной аварии в Дании пострадала россиянка

В Дании столкнулись два поезда, пострадали 18 человек, среди них гражданка РФ

© REUTERS / Steven Knap — Последствия столкновения двух поездов в Дании
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дании произошла серьезная железнодорожная авария.
  • При столкновении двух пригородных поездов пострадали 18 человек.
  • Среди них гражданка России, ее уже выписали из больницы после оказания необходимой медицинской помощи.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Гражданка России пострадала в железнодорожной аварии в Дании, ее уже выписали из госпиталя, сообщило посольство России в Копенгагене.
Два пригородных поезда столкнулись в Дании в четверг, 18 человек пострадали.
«
"По оперативно переданным датской полицией в посольство сведениям, среди пострадавших была гражданка России", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Как уточняет посольство, она была доставлена в центральную больницу Копенгагена, после оказания необходимой медицинской помощи ее выписали.
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россиянка погибла при столкновении поездов в Испании
22 января, 11:41
 
