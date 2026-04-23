Российские решения в кибербезопасности заменили зарубежные, заявили в F6

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 23.04.2026
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские решения в сфере информационной безопасности успешно заменили зарубежные, а рынок смог сформироваться на фоне санкций Евросоюза, рассказали РИА Новости в компании-разработчике F6.
ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России в четверг ввел запрет на предоставление услуг в области кибербезопасности.
"Российские решения успешно заменили зарубежные аналоги, и рынок уже сформировался с явными лидерами", - прокомментировали в F6 новый пакет санкций ЕС.
Отмечается, что за последние четыре года доля зарубежных вендоров в сфере информационной безопасности в России сократилась с 40% до 7%.
По словам специалистов компании, у российских решений в сфере информбезопасности есть большой экспортный потенциал. Уход зарубежных вендоров и последние несколько лет, когда Россия стала целью для беспрецедентного количества кибератак, стимулировали создание конкурентоспособных продуктов, востребованных за рубежом, пояснили в компании.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
ЭкономикаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала