Российские решения в кибербезопасности заменили зарубежные, заявили в F6

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские решения в сфере информационной безопасности успешно заменили зарубежные, а рынок смог сформироваться на фоне санкций Евросоюза, рассказали РИА Новости в компании-разработчике F6.

ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России в четверг ввел запрет на предоставление услуг в области кибербезопасности.

"Российские решения успешно заменили зарубежные аналоги, и рынок уже сформировался с явными лидерами", - прокомментировали в F6 новый пакет санкций ЕС.

Отмечается, что за последние четыре года доля зарубежных вендоров в сфере информационной безопасности в России сократилась с 40% до 7%.

По словам специалистов компании, у российских решений в сфере информбезопасности есть большой экспортный потенциал. Уход зарубежных вендоров и последние несколько лет, когда Россия стала целью для беспрецедентного количества кибератак, стимулировали создание конкурентоспособных продуктов, востребованных за рубежом, пояснили в компании.