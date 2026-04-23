Российские решения в кибербезопасности заменили зарубежные, заявили в F6

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские решения в сфере информационной безопасности успешно заменили зарубежные, а рынок смог сформироваться на фоне санкций Евросоюза, рассказали РИА Новости в компании-разработчике F6.
Отмечается, что за последние четыре года доля зарубежных вендоров в сфере информационной безопасности в России сократилась с 40% до 7%.
По словам специалистов компании, у российских решений в сфере информбезопасности есть большой экспортный потенциал. Уход зарубежных вендоров и последние несколько лет, когда Россия стала целью для беспрецедентного количества кибератак, стимулировали создание конкурентоспособных продуктов, востребованных за рубежом, пояснили в компании.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.