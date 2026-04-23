Застройщика, обвиняемого в мошенничестве, депортировали из ОАЭ в Россию

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве на 200 миллионов рублей, находившийся в международном розыске, депортирован из ОАЭ в Россию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Объединенных Арабских Эмиратов депортирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказала Волк

С 2023 по 2024 год фигурант был генеральным директором двух строительных компаний. По версии следствия, он похитил деньги граждан, заключив с ними договоры подряда на строительство различных объектов недвижимости и проведение других работ.

В 2024 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования признаны потерпевшими более 130 граждан, ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей.

Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и в мае 2025 года был объявлен в международный розыск.