Застройщика, обвиняемого в мошенничестве, депортировали из ОАЭ в Россию

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве на 200 миллионов рублей, находившийся в международном розыске, депортирован из ОАЭ в Россию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
С 2023 по 2024 год фигурант был генеральным директором двух строительных компаний. По версии следствия, он похитил деньги граждан, заключив с ними договоры подряда на строительство различных объектов недвижимости и проведение других работ.
В 2024 году было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования признаны потерпевшими более 130 граждан, ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей.
Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и в мае 2025 года был объявлен в международный розыск.
"В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемый задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня в аэропорту города Абу-Даби он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заключила официальный представитель МВД РФ.