Россия готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу, заявили в МИД

- Россия готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
- По словам Панкина, существуют многочисленные ограничения на пути доставки нефти на Кубу.
ООН, 23 апр – РИА Новости. Россия в случае необходимости готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу, как и другие формы поддержки, заявил в ответ на вопрос РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в 100 тысяч тонн нефти.
"Это гуманитарная помощь. Это помощь нашему давнему другу и союзнику - более чем другу и союзнику, стране, которую мы действительно уважаем за её стойкость и способность жить под санкциями и эмбарго столь многие годы. При необходимости мы будем готовы рассмотреть еще поставку или другие формы поддержки", – сказал Панкин в ответ на вопрос агентства о том, стоит ли ожидать, что Россия отправит на остров новые танкеры с нефтью.
При этом он отметил, что существует множество ограничений на пути на Кубу.