Россия приглашена к участию в саммите G20 в США - РИА Новости, 23.04.2026
01:24 23.04.2026
Россия приглашена к участию в саммите G20 в США

Панкин: Россия приглашена на саммит G20 на высшем уровне

© РИА Новости / Алекс Панциков
Логотип G20
Логотип G20 - РИА Новости, 23.04.2026
Логотип G20. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне.
  • Саммит G20 планируется провести в декабре 2026 года в Майами.
ООН, 23 апр - РИА Новости. Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил в ответ на вопрос РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", - сказал Панкин журналистам в ООН.
Как отметила ранее в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие президента РФ Владимира Путина.
Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Флаги участников G20 - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
ЮАР не будет участвовать в мероприятиях G20 в период председательства США
12 апреля, 18:28
 
