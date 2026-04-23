Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне.
- Саммит G20 планируется провести в декабре 2026 года в Майами.
ООН, 23 апр - РИА Новости. Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил в ответ на вопрос РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Как отметила ранее в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие президента РФ Владимира Путина.
