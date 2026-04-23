12:00 23.04.2026 (обновлено: 12:01 23.04.2026)
Роспотребнадзор поддержал идею повышения штрафов за обман потребителей

© РИА Новости / Павел Бедняков
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор поддержал идею повышения штрафов за обман потребителей.
  • Законопроект предполагает увеличение штрафов за обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей в десять раз: для физлиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до полумиллиона.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор поддерживает повышение штрафов за обман потребителей, так как действующие взыскания во многом утратили эффект, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект об увеличении размера штрафов в десять раз за обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей: для физлиц – до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – до полумиллиона.
"Повышение ответственности за обман потребителей - мера, которая объективно назрела. Действующие штрафы во многом утратили сдерживающий эффект: для части бизнеса они воспринимаются как допустимые издержки", - заявил собеседник агентства.
В ведомстве подчеркнули, кратное увеличение санкций может сыграть позитивную роль, прежде всего как превентивный инструмент. Однако сам по себе рост штрафов не станет универсальным решением.
"Ключевое значение имеет неизбежность наказания - эффективность контроля, практика проверок и качество доказательной базы при выявлении нарушений", - уточнили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что распространенность проблемы остается высокой. Зачастую отмечаются не грубые нарушения, а некорректные маркетинговые формулировки и недостоверная информация о свойствах товара.
ЭкономикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
 
