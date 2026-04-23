Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор поддержал идею повышения штрафов за обман потребителей.

Законопроект предполагает увеличение штрафов за обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей в десять раз: для физлиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до полумиллиона.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор поддерживает повышение штрафов за обман потребителей, так как действующие взыскания во многом утратили эффект, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект об увеличении размера штрафов в десять раз за обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей: для физлиц – до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – до полумиллиона.

"Повышение ответственности за обман потребителей - мера, которая объективно назрела. Действующие штрафы во многом утратили сдерживающий эффект: для части бизнеса они воспринимаются как допустимые издержки", - заявил собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, кратное увеличение санкций может сыграть позитивную роль, прежде всего как превентивный инструмент. Однако сам по себе рост штрафов не станет универсальным решением.

"Ключевое значение имеет неизбежность наказания - эффективность контроля, практика проверок и качество доказательной базы при выявлении нарушений", - уточнили в Роспотребнадзоре