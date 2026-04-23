12:00 23.04.2026

Представлены рейтинги управленцев по Свердловской и Нижегородской областям

© iStock.com / YurolaitsAlbert — Сотрудники во время совещания в офисе
Сотрудники во время совещания в офисе . Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ассоциация менеджеров впервые представила итоги рейтингов "Топ-100 российских менеджеров. Регионы" по Свердловской и Нижегородской областям, сообщила пресс-служба Ассоциации.
Подавляющее большинство лауреатов региональных рейтингов составили высшие руководители – в топ-100 вошли 73 таких управленца по Нижегородской области и 67 - по Свердловской. Самой многочисленной группой стали руководители промышленности, на них приходится 32% лауреата по Свердловской области и 33% по Нижегородской. В рейтинги вошли также управленцы из отраслей: информационные технологии и связь, строительство и девелопмент, энергетика и топливный комплекс, торговля, сельское хозяйство, медицина, машиностроение, транспорт и логистика, производство товаров повседневного спроса, финансовый сектор и креативные индустрии.
Региональные рейтинги основаны на базе федерального рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". Цель рейтингов "Топ-100 российских менеджеров. Регионы" — определить наиболее профессиональных управленцев в регионах России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Методология проекта основана на принципе "лучшие выбирают лучших". В ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивали достижения коллег в своих функциональных направлениях. Учитывались такие критерии, как вклад в развитие компании, деловая репутация, а также ряд специализированных показателей.
"В условиях, когда значительная часть бизнеса сосредоточена за пределами столичных центров, а конкуренция за талантливых управленцев продолжает усиливаться, особую важность приобретает своевременное выявление и поддержка сильных руководителей на местах. Именно от их профессионализма и управленческих решений во многом зависят темпы развития региональной экономики, создание новых рабочих мест и внедрение инноваций. Все лауреаты, вошедшие в рейтинг, — это признанные лидеры, которые не только достигают выдающихся результатов, но и формируют будущее своих отраслей и региона", - приводятся в сообщении слова президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина.
Ежегодный федеральный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциация менеджеров проводит с 2001 года, за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч управленцев.
 
ЭкономикаРейтингАссоциация менеджеров РоссииДмитрий ЗеленинСвердловская областьНижегородская область
 
 
