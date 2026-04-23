РЭЦ расширяет географию цифровых мер поддержки в регионах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Еще 13 российских регионов в 2026 году присоединились к внедрению Цифрового стандарта, которое осуществляет Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), информирует РЭЦ.
"В 2026 году к внедрению Цифрового стандарта, которое осуществляет Российский экспортный центр, присоединились еще 13 субъектов Российской Федерации: Архангельская, Калининградская, Московская, Нижегородская, Орловская, Самарская, Сахалинская, Челябинская и Иркутская области, а также Кабардино-Балкарская и Чувашская Республики, Республика Башкортостан и Хабаровский край. По поручению государственной комиссии по направлению "Международная кооперация и экспорт" работа теперь ведется не в формате пилотного проекта, а в рамках системных обязательств", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
Переход на Цифровой стандарт означает, что региональные органы власти и организации начинают использовать ресурсы платформы "Мой экспорт" для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности. На текущий момент пользователям уже доступны 33 региональные услуги в режиме "одного окна". Цель Группы РЭЦ - обеспечить 100% перевод в электронный вид всех мер поддержки, информация о которых размещена на платформе в Едином каталоге услуг.
"Мы строим современную, клиентоориентированную экосистему, где бюрократические барьеры сведены к минимуму. Интеграция региональных услуг в платформу "Мой экспорт" - это не просто техническое обновление, а смена парадигмы взаимодействия государства и бизнеса. Теперь экспортер в любой точке страны может получить необходимую поддержку в несколько кликов, 24/7. Для регионов же внедрение Цифрового стандарта стало обязательным элементом оценки эффективности в рамках Регионального экспортного стандарта 3.0, что стимулирует здоровую конкуренцию за создание лучших условий для бизнеса", — отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.
Особую значимость инициативе придает ее включение в обновленный Региональный экспортный стандарт (РЭС 3.0). Начиная с этого года, инструмент №8 "Цифровизация мер поддержки экспорта" напрямую влияет на комплексную оценку уровня эффективности деятельности регионов. Таким образом регионы, наиболее активно размещающие услуги на платформе "Мой экспорт", получают преимущество в общероссийском рейтинге поддержки экспорта.
В прошлом году успешно завершился пилотный проект по внедрению Цифрового стандарта, участниками которого стали 16 субъектов Российской Федерации: Владимирская, Кировская, Курская, Ленинградская, Смоленская, Томская, Тюменская, Омская и Ярославская области, республики Адыгея, Коми и Хакасия, Приморский и Камчатский края, а также города федерального значения Москва и Севастополь. При этом Смоленская и Омская области присоединились к реализации проекта в инициативном порядке.
Для реализации проекта РЭЦ уже подготовил всю необходимую технологическую базу: интерфейс системы интуитивно понятен и не требует специальных технических знаний от сотрудников региональных ведомств и организаций. Чтобы процесс перехода был максимально бесшовным, РЭЦ обеспечивает полное сопровождение и обучение сотрудников на всех этапах.
Ожидается, что создание единой цифровой среды станет драйвером роста несырьевого неэнергетического экспорта, обеспечивая российским компаниям технологическое преимущество при выходе на зарубежные рынки.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".