РЭЦ расширяет географию цифровых мер поддержки в регионах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Еще 13 российских регионов в 2026 году присоединились к внедрению Цифрового стандарта, которое осуществляет Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), информирует РЭЦ.

"В 2026 году к внедрению Цифрового стандарта, которое осуществляет Российский экспортный центр, присоединились еще 13 субъектов Российской Федерации: Архангельская, Калининградская, Московская, Нижегородская, Орловская, Самарская, Сахалинская, Челябинская и Иркутская области, а также Кабардино-Балкарская и Чувашская Республики, Республика Башкортостан и Хабаровский край. По поручению государственной комиссии по направлению "Международная кооперация и экспорт" работа теперь ведется не в формате пилотного проекта, а в рамках системных обязательств", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Переход на Цифровой стандарт означает, что региональные органы власти и организации начинают использовать ресурсы платформы "Мой экспорт" для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности. На текущий момент пользователям уже доступны 33 региональные услуги в режиме "одного окна". Цель Группы РЭЦ - обеспечить 100% перевод в электронный вид всех мер поддержки, информация о которых размещена на платформе в Едином каталоге услуг.

"Мы строим современную, клиентоориентированную экосистему, где бюрократические барьеры сведены к минимуму. Интеграция региональных услуг в платформу "Мой экспорт" - это не просто техническое обновление, а смена парадигмы взаимодействия государства и бизнеса. Теперь экспортер в любой точке страны может получить необходимую поддержку в несколько кликов, 24/7. Для регионов же внедрение Цифрового стандарта стало обязательным элементом оценки эффективности в рамках Регионального экспортного стандарта 3.0, что стимулирует здоровую конкуренцию за создание лучших условий для бизнеса", — отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.

Особую значимость инициативе придает ее включение в обновленный Региональный экспортный стандарт (РЭС 3.0). Начиная с этого года, инструмент №8 "Цифровизация мер поддержки экспорта" напрямую влияет на комплексную оценку уровня эффективности деятельности регионов. Таким образом регионы, наиболее активно размещающие услуги на платформе "Мой экспорт", получают преимущество в общероссийском рейтинге поддержки экспорта.

В прошлом году успешно завершился пилотный проект по внедрению Цифрового стандарта, участниками которого стали 16 субъектов Российской Федерации: Владимирская, Кировская, Курская, Ленинградская, Смоленская, Томская, Тюменская, Омская и Ярославская области, республики Адыгея, Коми и Хакасия, Приморский и Камчатский края, а также города федерального значения Москва и Севастополь. При этом Смоленская и Омская области присоединились к реализации проекта в инициативном порядке.

Для реализации проекта РЭЦ уже подготовил всю необходимую технологическую базу: интерфейс системы интуитивно понятен и не требует специальных технических знаний от сотрудников региональных ведомств и организаций. Чтобы процесс перехода был максимально бесшовным, РЭЦ обеспечивает полное сопровождение и обучение сотрудников на всех этапах.

Ожидается, что создание единой цифровой среды станет драйвером роста несырьевого неэнергетического экспорта, обеспечивая российским компаниям технологическое преимущество при выходе на зарубежные рынки.