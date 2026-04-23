Сколько стоило посещение ресторана во времена СССР - РИА Новости, 23.04.2026
18:45 23.04.2026

Сколько стоило посещение ресторана во времена СССР

© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкКафе "Хрустальное" на Кутузовском проспекте в Москве
Кафе Хрустальное на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Кафе "Хрустальное" на Кутузовском проспекте в Москве
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Советский ресторан — это была история не про то, чтобы зайти поесть. Ресторан был символом достатка.
В 1970–1980-х годах в ленинградской "Астории" — одной из визитных карточек города — горячие мясные блюда вроде шашлыка или бефстроганова стоили рубль-два, десерты и кофе — 20-30 копеек. В московской "Праге" на Арбате или "Арагви" на Тверской очень хороший ужин на двоих обходился в 10-15 рублей. Средняя зарплата специалиста в те годы — 120-150 рублей в месяц.
Но вот незадача: попасть в эти заведения вечером было почти невозможно. Днем — комплексный обед за два рубля без очередей. А вечером на входе посетителей встречал швейцар — и без "благодарности" они могли стоять до закрытия.
Расценки были негласными, но строгими: в ресторан попроще — один-три рубля "на вход", в очень хороший — 10 рублей, а в "Прагу" в выходной день швейцару отдавали до 50 рублей. Половина месячной зарплаты — только чтобы сесть за столик!
© РИА Новости / С. Жабин | Перейти в медиабанкРесторан "Прага"
Ресторан Прага - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / С. Жабин
Ресторан "Прага"

Обычные блюда и деликатесы

Если с ценами на "обычные" блюда все было более-менее понятно, то деликатесы стоили совершенно других денег. В ресторане "Океан" в Свердловске, который открылся в середине 1970-х, можно было заказать запеченную семгу, бульон из севрюги или салаты с кальмарами — все в пределах трех рублей за порцию. Но "икра севрюжья в вазе изо льда" тянула уже на 16 рублей — а это баснословная сумма по тем временам.
В курганской гостинице "Москва" в 1972 году осетрина с помидором стоила 89 копеек, а севрюга, запеченная по-московски, — рубль 96 копеек. Судак отварной с соусом по-польски и красная зернистая икра в яйце — по 94 копейки. Для сравнения: зарплата в Кургане тогда составляла около 128 рублей.

Запретный плод — как обходили систему

Но настоящий шок вызывали цены в залах "первого разряда" — для особо важных гостей и иностранных туристов. В той же "Праге" существовало специальное меню, где филе из телятины с шампиньонами стоило 30 рублей, свиная котлета по-словацки — 20 рублей, а икра с маслом и гренками — 54 рубля.
Советские рестораны были местом, где процветала "вторая экономика". Официанты получали зарплату 70-90 рублей, но их реальный доход был в разы выше за счет чаевых и "левых" услуг.
Особняком стоит ресторан "Седьмое небо" на Останкинской телебашне — самый высокий в стране (330 метров) и к тому же вращающийся. Попасть туда можно было только по билетам — их продавали на 40-минутные сеансы. Самый дешевый билет стоил семь рублей с человека.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Москва
Но даже заплатив за вход, вы не получали изысканной кухни: из соображений пожарной безопасности на телебашне нельзя было готовить, поэтому блюда только разогревали. При этом все это стоило недешево: за напиток и закуску нужно было выложить 45 рублей — треть обычной зарплаты.
 
 
 
