Эксперты позитивно оценили костромскую акушерско-гинекологическую службу
19:59 23.04.2026
Эксперты позитивно оценили костромскую акушерско-гинекологическую службу

В Костромской области оценили развитие акушерско-гинекологической службы

© Фото : пресс-служба администрации Костромской областиЭксперты НМИЦ имени Кулакова во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Эксперты НМИЦ имени Кулакова во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : пресс-служба администрации Костромской области
Эксперты НМИЦ имени Кулакова во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
КОСТРОМА, 23 апр – РИА Новости. Эксперты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ позитивно оценили развитие акушерско-гинекологической службы Костромской области, сообщила администрация региона.
Согласно сообщению, регион посетила федеральная профильная комиссия, эксперты НМИЦ особое внимание уделили оказанию помощи тяжёлым пациентам акушерского профиля, нуждающимся в реанимационной помощи.
Стоматолог смотрит снимок полости рта - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Обучение фельдшеров-стоматологов возобновили в Костромской области
16 апреля, 22:07
"Отмечено, что отделения реанимации для беременных и рожениц в регионе соответствуют всем необходимым требованиям и оснащены должным образом", - рассказали в администрации.
Уточняется, что специалисты центра отметили эффективную организацию мониторинга состояния беременных женщин. Высокую оценку также получили возможности дистанционного консультирования пациенток с критическими состояниями. Это позволяет своевременно направлять их в стационар, не дожидаясь развития тяжёлых ситуаций, пояснили специалисты. В ходе выездной проверки было положительно отмечено увеличение числа телемедицинских консультаций как внутри региона, так и с федеральными учреждениями.
Эксперты также рекомендовали продолжить работу по повышению квалификации кадров, используя ресурсы центра имени Кулакова.
"Нам понравилось, как организована медицинская помощь беременным женщинам и роженицам. У региона отличные возможности для дальнейшего развития, и уже сегодня помощь оказывается профессионально и на высоком качественном уровне", - отметила заместитель директора по развитию НМИЦ имени В. И. Кулакова Елена Гусева, чьи слова приводятся в сообщении.
В администрации региона добавили, что губернатор Костромской области Сергей Ситников лично встречается с каждой федеральной профильной комиссией, прибывающей в регион, общается с ведущими экспертами. Формат прямого диалога позволяет детально прорабатывать проблемные вопросы, оперативно внедрять лучшие практики и координировать усилия региона для повышения качества жизни земляков,
Эксперты особо отметили внимательное отношение к ним со стороны главы региона.
"Мы бываем в разных регионах, и такое внимание от губернатора встречаем впервые", - подчеркнула член комиссии, директор Ивановского НИИ материнства и детства имени В.Н. Городкова Анна Малышкина.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил костромской дом ребенка - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Костромская область расширит систему реабилитации особенных детей
7 апреля, 20:04
 
