Эксперты позитивно оценили костромскую акушерско-гинекологическую службу

Эксперты НМИЦ имени Кулакова во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

КОСТРОМА, 23 апр – РИА Новости. Эксперты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ позитивно оценили развитие акушерско-гинекологической службы Костромской области, сообщила администрация региона.

Согласно сообщению, регион посетила федеральная профильная комиссия, эксперты НМИЦ особое внимание уделили оказанию помощи тяжёлым пациентам акушерского профиля, нуждающимся в реанимационной помощи.

"Отмечено, что отделения реанимации для беременных и рожениц в регионе соответствуют всем необходимым требованиям и оснащены должным образом", - рассказали в администрации.

Уточняется, что специалисты центра отметили эффективную организацию мониторинга состояния беременных женщин. Высокую оценку также получили возможности дистанционного консультирования пациенток с критическими состояниями. Это позволяет своевременно направлять их в стационар, не дожидаясь развития тяжёлых ситуаций, пояснили специалисты. В ходе выездной проверки было положительно отмечено увеличение числа телемедицинских консультаций как внутри региона, так и с федеральными учреждениями.

Эксперты также рекомендовали продолжить работу по повышению квалификации кадров, используя ресурсы центра имени Кулакова.

"Нам понравилось, как организована медицинская помощь беременным женщинам и роженицам. У региона отличные возможности для дальнейшего развития, и уже сегодня помощь оказывается профессионально и на высоком качественном уровне", - отметила заместитель директора по развитию НМИЦ имени В. И. Кулакова Елена Гусева, чьи слова приводятся в сообщении.

В администрации региона добавили, что губернатор Костромской области Сергей Ситников лично встречается с каждой федеральной профильной комиссией, прибывающей в регион, общается с ведущими экспертами. Формат прямого диалога позволяет детально прорабатывать проблемные вопросы, оперативно внедрять лучшие практики и координировать усилия региона для повышения качества жизни земляков,

Эксперты особо отметили внимательное отношение к ним со стороны главы региона.