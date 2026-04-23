Организаторам тура на Мунку-Сардык предъявили обвинение

УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Троим организаторам тура на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли туристы из Красноярска, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Дмитрий Столяров.