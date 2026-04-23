Организаторам тура на Мунку-Сардык предъявили обвинение

04:10 23.04.2026
Организаторам тура на Мунку-Сардык, где погибли люди, предъявили обвинение

Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
  • Троим организаторам тура на гору Мунку-Сардык в Бурятии предъявлено обвинение.
  • Задержаны директор турфирмы, ее заместитель и гид-инструктор, участвовавшие в походе, в ходе которого погибли туристы из Красноярска.
  • Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
УЛАН-УДЭ, 23 апр - РИА Новости. Троим организаторам тура на гору Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли туристы из Красноярска, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Дмитрий Столяров.
В среду в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержаны трое организаторов похода на Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли туристы из Красноярска, - это директор турфирмы, ее зам и гид-инструктор, которые также участвовали в походе в составе группы.
"Организаторам тура предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияРеспублика БурятияКрасноярскРоссияДмитрий Столяров
 
 
