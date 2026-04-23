"Радиостанция Судного дня" передала сообщение "Лаврохруп"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Шестое сообщение "Лаврохруп" прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в четверг.
Новое сообщение зафиксировано в 15.51 мск в четверг, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Лаврохруп".
Ранее Telegram-канал "УВБ-76 логи" зафиксировал сообщения: сначала "Алиментный", потом сразу два - "Чеченка" и "Лазер", затем "Феуншоглев", "Ребристый", а затем сразу три - "Россопик", "Божеский" и "Майнокурс".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой"
