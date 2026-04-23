Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала сообщение "Лаврохруп"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 23.04.2026 (обновлено: 17:05 23.04.2026)
"Радиостанция Судного дня" передала сообщение "Лаврохруп"

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал шестой за день сигнал "Лаврохруп"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции сотовой связи
Мачта базовой станции сотовой связи - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мачта базовой станции сотовой связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Шестое сообщение "Лаврохруп" прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в четверг.
Новое сообщение зафиксировано в 15.51 мск в четверг, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Лаврохруп".
Ранее Telegram-канал "УВБ-76 логи" зафиксировал сообщения: сначала "Алиментный", потом сразу два - "Чеченка" и "Лазер", затем "Феуншоглев", "Ребристый", а затем сразу три - "Россопик", "Божеский" и "Майнокурс".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой"
Радиостанция Судного дня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала