"Радиостанция Судного дня" передала четвертое сообщение за день

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Четвертое сообщение прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в четверг.
Новое сообщение зафиксировано в 14.46 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Феуншоглев".
Ранее Telegram-канал "УВБ-76 логи" зафиксировал сообщения: сначала "Алиментный", потом сразу два - "Чеченка" и "Лазер".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой"
