Силы ПВО за ночь сбили 154 украинских БПЛА

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 апреля до 07.00 мск 23 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.