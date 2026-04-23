Силы ПВО за ночь сбили 154 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 154 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 апреля до 07.00 мск 23 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что украинские БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
