Путин поручил проработать использование важных сервисов при ограничениях - РИА Новости, 23.04.2026
16:32 23.04.2026 (обновлено: 16:35 23.04.2026)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета, связанных с операционной работой по предотвращению террористических актов.
"Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки, в случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительство РФ в режиме видеоконференции.
Он отметил, что во время общих ограничений должна обеспечиваться работа Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу.
"Тем более, что технологические возможности есть, нужно их, безусловно, реализовать", - подчеркнул Путин.
Президент РФ в ходе совещания дал поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву. Путин отметил, что такое поручение будет дано правоохранительным органам и специальным службам.
