Путин поручил проработать использование важных сервисов при ограничениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета.

Путин отметил, что во время общих ограничений должна обеспечиваться работа Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета, связанных с операционной работой по предотвращению террористических актов.

"Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки, в случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительство РФ в режиме видеоконференции.

Он отметил, что во время общих ограничений должна обеспечиваться работа Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу.

"Тем более, что технологические возможности есть, нужно их, безусловно, реализовать", - подчеркнул Путин.