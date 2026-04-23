Путин указал на незавершенную работу по стратегии развития Арктической зоны
16:26 23.04.2026 (обновлено: 16:38 23.04.2026)
Путин указал на незавершенную работу по стратегии развития Арктической зоны

Путин: работа по стратегии развития Арктической зоны до сих пор не завершена

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин указал на незавершенную работу по стратегии развития Арктической зоны.
  • Задачи по этому направлению были обозначены год назад на форуме "Арктика — территория диалога".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Работа по стратегии развития арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена, указал президент России Владимир Путин.
"Задачи были обозначены год назад на форуме "Артика - территория диалога". По его итогам был сформирован перечень поручений, в том числе договорились актуализировать стратегию развития арктической зоны, подготовить финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора. Хочу отметить, что эта работа до сих пор не завершена, к сожалению", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ.
Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
