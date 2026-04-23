Путин указал на незавершенную работу по стратегии развития Арктической зоны

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Работа по стратегии развития арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена, указал президент России Владимир Путин.
"Задачи были обозначены год назад на форуме "Артика - территория диалога". По его итогам был сформирован перечень поручений, в том числе договорились актуализировать стратегию развития арктической зоны, подготовить финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора. Хочу отметить, что эта работа до сих пор не завершена, к сожалению", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ.
Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.