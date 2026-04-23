Путин: жители сел не должны быть оторваны от технологического прогресса

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жители сел не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса, заявил президент России Владимир Путин.
"Люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса. Напротив, таких новых возможностей для комфортной жизни, работы, образования, передовой медицины или медицинской помощи, для самореализации должно быть больше", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Путин оценил северный трансарктический маршрут
Вчера, 16:27