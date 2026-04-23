Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подал пример уважения к спортсменам, дав им возможность самим решать, выступать ли на соревнованиях в нейтральном статусе, заявила Светлана Журова.
- Журова отметила, что рекомендации МОК по допуску российских спортсменов не всегда работают из-за русофобских настроений и политического давления на международные федерации.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент РФ Владимир Путин подал иностранным коллегам серьезный пример того, как следует уважать спортсменов своей страны, когда дал им возможность самим решать, выступать ли на соревнованиях в нейтральном статусе, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Путин в среду назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК). Глава государства 22 апреля в Кремле наградил российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами. В ходе церемонии он подчеркнул, что решение МОК по отстранению российских атлетов обнажило политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.
"Наш президент с самого начала говорил, что это неприемлемо - смешивать спорт и политику. От общества звучали такие посылы, которые подогревались международными чиновниками, чтобы именно президент Российской Федерации, как и другие президенты из других стран, своим спортсменам запрещали ехать на соревнования. Владимир Владимирович подал серьезный пример, как бы его ни вынуждали запретить нашим спортсменам ехать на соревнования без флага и гимна, когда не пошел по этому пути. Он сразу сказал, что уважает спортсменов и дает им возможность самим принять решение - ехать на соревнования в нейтральном статусе или нет", - сказала Журова.
"Наш президент оказался истинным демократом и человеком, который должен быть примером для всех международных федераций в том, как нужно уважать спортсменов", - добавила она.
Ранее президент МОК Кирсти Ковентри призвала Европейский союз и его государства поддержать политический нейтралитет комитета и Олимпийских игр.
"Ковентри сейчас пытается всячески выкрутиться, чтобы хоть как-то отрегулировать эту ситуацию. На деле мы видим, что даже данные МОК рекомендации по допуску наших спортсменов не всегда работают, когда речь идет о международных федерациях. Идет русофобское настроение, в их глазах только политика. Скорее всего, на них еще дополнительно давят их политики, они не являются независимыми. МОК не может заставить, они дали рекомендации, а уже выполнять их или нет, решают исходя из каких-то своих предпочтений, к сожалению. А это неправильно и ненормально, о чем как раз и говорит президент", - отметила Журова.