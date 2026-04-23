Прокуратура начала проверку после атаки БПЛА на Самару
07:30 23.04.2026 (обновлено: 09:46 23.04.2026)
Прокуратура начала проверку после атаки БПЛА на Самару

Прокуратура и СК выехали на места падения БПЛА ВСУ в Самаре и Новокуйбышевске

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА в Самарской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Самарской области начала проверку после атаки БПЛА на Самару.
  • Наиболее опытные следователи СК выехали на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий.
  • В прокуратуре Самарской области работает горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи.
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, и открыла горячую линию, наиболее опытные следователи СК выехали на место ЧП, сообщили в региональных прокуратуре и СУСК.
"По сообщению о повреждении жилого многоквартирного дома в Самаре и гибели человека в Новокуйбышевске организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - говорится в сообщении в канале следственного управления на платформе "Макс".
Органы прокуратуры взяли на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Самару, где обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома. Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет прокурор Самары Александр Диденко.
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: телефон +7 (846) 340-61-78", - добавили в надзорном ведомстве.
ПроисшествияСамарская областьСамараНовокуйбышевскАлександр ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
