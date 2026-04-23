Большинство депутатов Госдумы выступило за полный запрет продажи вейпов
14:34 23.04.2026 (обновлено: 14:48 23.04.2026)
Большинство депутатов Госдумы выступило за полный запрет продажи вейпов

Володин: большинство депутатов Госдумы выступает за полный запрет продажи вейпов

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абсолютное большинство депутатов Госдумы выступает за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.
  • 74% опрошенных на канале спикера в Telegram в 2025 году выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Абсолютное большинство депутатов Госдумы выступает за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В ходе опроса 74% (проведен на канале спикера в Telegram в 2025 г. - ред.) выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним. Абсолютное большинство депутатов Государственной думы считают так же", — написал он в своем канале на платформе в "Maкс".
Председатель Госдумы отметил, что о полном запрете просят родители, а также педагогическое и медицинское сообщества.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Нарколог рассказала о болезнях любителей вейпов и электронных сигарет
22 апреля, 07:53
 
