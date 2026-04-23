Большинство депутатов Госдумы выступило за полный запрет продажи вейпов

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Абсолютное большинство депутатов Госдумы выступает за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В ходе опроса 74% (проведен на канале спикера в Telegram в 2025 г. - ред.) выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним. Абсолютное большинство депутатов Государственной думы считают так же", — написал он в своем канале на платформе в "Maкс".
Председатель Госдумы отметил, что о полном запрете просят родители, а также педагогическое и медицинское сообщества.