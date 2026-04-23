Жителя Волгоградской области задержали за убийство на почве ревности

Краткий пересказ от РИА ИИ В рабочем поселке Светлый Яр обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Подозреваемый в убийстве задержан — им оказался бывший супруг гражданской жены погибшего.

Мотивом преступления стала ревность.

ВОЛГОГРАД, 23 апр – РИА Новости. Житель Светлоярского района Волгоградской задержан по подозрению в убийстве мужчины, предварительно, на почве ревности, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

По информации следственного управления, в четверг около девяти утра в подъезде многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

"В результате слаженной работы следователей Светлоярского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР и оперативных сотрудников полиции удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался бывший супруг гражданской жены погибшего. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность", - сообщили в управлении.