МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных преступлений в Москве уменьшилось на 22,5% за три месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает столичная прокуратура.

По данным прокуратуры, всего в Москве за три месяца этого года на 36% уменьшилось число грабежей, зарегистрировано всего 160 таких преступлений. Также на 28,7% сократилось число правонарушений, связанных с мошенничеством, а на 13,6% - краж. Более того, число киберпреступлений за первый квартал снизилось на 25,8%.