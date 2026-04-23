Число зарегистрированных преступлений в Москве уменьшилось на 22,5% - РИА Новости, 23.04.2026
11:40 23.04.2026
Число зарегистрированных преступлений в Москве уменьшилось на 22,5%

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число зарегистрированных преступлений в Москве уменьшилось на 22,5% за первый квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • Количество грабежей снизилось на 36%, правонарушений, связанных с мошенничеством, — на 28,7%, краж — на 13,6%, а киберпреступлений — на 25,8%.
  • В первом квартале 2026 года зарегистрировано 98 фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что на 36,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных преступлений в Москве уменьшилось на 22,5% за три месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает столичная прокуратура.
"За 1 квартал 2026 года в Москве зарегистрировано 26 985 преступлений (-22,5%)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
Вид на город Пермь - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
СК возбудил дело после сообщений об избиении ветерана СВО
20 апреля, 19:36
При этом в прокуратуре отметили, что в Зеленограде число преступлений уменьшилось на 38,2%, в Северо-Западном административном округе - на 34,2%, а в Южном - на 31,9%.
По данным прокуратуры, всего в Москве за три месяца этого года на 36% уменьшилось число грабежей, зарегистрировано всего 160 таких преступлений. Также на 28,7% сократилось число правонарушений, связанных с мошенничеством, а на 13,6% - краж. Более того, число киберпреступлений за первый квартал снизилось на 25,8%.
"Зарегистрировано 98 (-36,4%) фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК РФ), из них 24 (-14,3%) - со смертельным исходом", - добавили в надзорном органе.
В ведомстве также уточнили, что при координирующей роли органов прокуратуры Москвы в 2026 году было раскрыто 21 убийство прошлых лет.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Эксперт предупредил о новой волне мошенничества перед экзаменами
15 апреля, 11:52
 
