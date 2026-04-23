Премьер Ливана обвинил Израиль в военном преступлении

Он посетовал, что удары по журналистам на юге страны во время выполнения ими профессионального долга больше не являются отдельными инцидентами, а превратились в устойчивую практику, которую Ливан осуждает и отвергает.

Ливанское национальное агентство NNA накануне сообщило, что две ливанские журналистки получили ранения в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге Ливана, спасатели несколько часов не могли добраться до места удара из-за уничтожения дороги на пути бригад скорой помощи вторым ударом израильской авиации, а также в связи с блокированием места израильскими военными. В результате журналистку Зейнаб Фарадж удалось эвакуировать и доставить в больницу. Тело погибшей Амаль Халиль спасатели смогли найти под завалами только ближе к ночи.