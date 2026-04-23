Премьер Ливана обвинил Израиль в военном преступлении
08:57 23.04.2026 (обновлено: 09:19 23.04.2026)
Премьер Ливана назвал удары Израиля по журналистам военными преступлениями

© AP Photo / Leo CorreaАртиллерийский обстрел Израилем юга Ливана
Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Ливана Наваф Салам назвал военные преступлениями удары Израиля на юге Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль.
  • Ливанский премьер подчеркнул, что атаки на журналистов и препятствование доступу спасательных служб к месту удара являются военными преступлениями.
  • Бейрут намерен добиваться рассмотрения этих инцидентов на международном уровне и привлечения виновных к ответственности.
БЕЙРУТ, 23 апр - РИА Новости. Удары Израиля на юге Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль, а также препятствование доступу к ним спасательных служб являются военными преступлениями, написал ливанский премьер-министр Наваф Салам на своей странице в соцсети Х.
"Атаки на журналистов, препятствование доступу к ним спасательных команд, а также повторные удары по их местонахождению после прибытия этих служб представляют собой военные преступления", - говорится в сообщении премьера Ливана.
Израильский военный разбивает статую Иисуса Христа в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Глава МИД Израиля назвал позором инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане
20 апреля, 09:56
Он посетовал, что удары по журналистам на юге страны во время выполнения ими профессионального долга больше не являются отдельными инцидентами, а превратились в устойчивую практику, которую Ливан осуждает и отвергает.
По словам Салама, Бейрут намерен добиваться рассмотрения этих инцидентов на международном уровне и привлечения виновных к ответственности.
Он также выразил соболезнования семье погибшей журналистки Амаль Халиль, ее коллегам и всему ливанскому журналистскому сообществу, пожелав скорейшего выздоровления журналистке Зейнаб Фарадж.
Ливанское национальное агентство NNA накануне сообщило, что две ливанские журналистки получили ранения в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге Ливана, спасатели несколько часов не могли добраться до места удара из-за уничтожения дороги на пути бригад скорой помощи вторым ударом израильской авиации, а также в связи с блокированием места израильскими военными. В результате журналистку Зейнаб Фарадж удалось эвакуировать и доставить в больницу. Тело погибшей Амаль Халиль спасатели смогли найти под завалами только ближе к ночи.
Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Президент Ливана высказался о прекращении огня с Израилем
17 апреля, 14:36
 
