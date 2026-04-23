Прокуратура назвала возможную причину пожара в жилом доме в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале произошел, предварительно, из-за замыкания электропроводки, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Ранее в ГУ МЧС по республике сообщали, что в среду вечером в многоквартирном жилом доме по улице Северо-Осетинская в Махачкале загорелась кровля мансардного этажа. Были эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка, пострадавших нет. Вскоре в ведомстве сообщили, что кровля дома полностью охвачена огнем. К 4 часам ночи была объявлена ликвидация открытого горения.
"Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием в многоквартирном доме в Махачкале. По предварительным данным, 22 апреля… вследствие замыкания электропроводки произошло возгорание на мансардном этаже многоквартирного жилого дома", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.