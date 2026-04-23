Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура назвала возможную причину пожара в жилом доме в Махачкале
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 23.04.2026 (обновлено: 09:21 23.04.2026)
Прокуратура назвала возможную причину пожара в жилом доме в Махачкале

Пожар в многоквартирном доме в Махачкале произошел из-за замыкания проводки

© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в многоквартирном доме на улице Северо-Осетинская в Махачкале произошел из-за замыкания электропроводки.
  • Из-за ЧП были эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка, пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале произошел, предварительно, из-за замыкания электропроводки, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Ранее в ГУ МЧС по республике сообщали, что в среду вечером в многоквартирном жилом доме по улице Северо-Осетинская в Махачкале загорелась кровля мансардного этажа. Были эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка, пострадавших нет. Вскоре в ведомстве сообщили, что кровля дома полностью охвачена огнем. К 4 часам ночи была объявлена ликвидация открытого горения.
"Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием в многоквартирном доме в Махачкале. По предварительным данным, 22 апреля… вследствие замыкания электропроводки произошло возгорание на мансардном этаже многоквартирного жилого дома", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанМЧС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала