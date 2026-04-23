Прокуратура назвала возможную причину пожара в жилом доме в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале произошел, предварительно, из-за замыкания электропроводки, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В ведомстве добавили, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.