В МЧС рассказали, как развести костер и не поджечь лес

Разводить костер следует только в специально отведенных местах, тщательно очистив выбранное место от сухостоя и обложив его камнями.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Любой лесной пожар, кроме возникшего от молнии, как правило, начинается с маленького очага: поэтому очень важно правильно выбрать место для кострища и строго соблюдать правила пожарной безопасности, предупреждает МЧС России.

"Разжигайте костер только в специально отведенных местах; предназначенное под костер место очистите от сухой травы, листьев, веток и другого горючего материала; исключите возгорание сухой травы и веток вблизи кострища; покидая место привала, убедитесь, что кострище полностью потушено", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при лесном пожаре.

Спасатели советуют разводить костер на поляне, хорошо защищенной от ветра. Выбранное место следует тщательно очистить от сухостоя и обложить камнями. Ведомство напоминает, что возгорания в 90% случаев возникают по вине человека из-за нарушения правил пожарной безопасности.

РФ. "Запрещено поджигать сухое стоящее дерево, приближаться к огню в синтетической одежде, лить в костер горючие жидкости, находиться у костра с распущенными волосами. Опасно разводить огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, среди сухостойного камыша, на торфянике; оставлять костер без присмотра", - подчеркивает МЧС