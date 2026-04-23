Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали, как развести костер и не поджечь лес - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 23.04.2026
В МЧС рассказали, как развести костер и не поджечь лес

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МЧС России предупреждает о важности правильного выбора места для кострища и строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
  • Разводить костер следует только в специально отведенных местах, тщательно очистив выбранное место от сухостоя и обложив его камнями.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Любой лесной пожар, кроме возникшего от молнии, как правило, начинается с маленького очага: поэтому очень важно правильно выбрать место для кострища и строго соблюдать правила пожарной безопасности, предупреждает МЧС России.
"Разжигайте костер только в специально отведенных местах; предназначенное под костер место очистите от сухой травы, листьев, веток и другого горючего материала; исключите возгорание сухой травы и веток вблизи кострища; покидая место привала, убедитесь, что кострище полностью потушено", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при лесном пожаре.
Спасатели советуют разводить костер на поляне, хорошо защищенной от ветра. Выбранное место следует тщательно очистить от сухостоя и обложить камнями. Ведомство напоминает, что возгорания в 90% случаев возникают по вине человека из-за нарушения правил пожарной безопасности.
"Запрещено поджигать сухое стоящее дерево, приближаться к огню в синтетической одежде, лить в костер горючие жидкости, находиться у костра с распущенными волосами. Опасно разводить огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, среди сухостойного камыша, на торфянике; оставлять костер без присмотра", - подчеркивает МЧС РФ.
В случае приближения лесного пожара к населенному пункту и отдельным строениям необходимо увеличить противопожарные просветы между лесом и границами застройки путем вырубки деревьев и кустарников, создать запасы воды и песка для тушения огня, а также осматривать дом, двор и прилегающую территорию для своевременного обнаружения возгорания.
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала