"Портовый Альянс" обучает кадры для "Порта Фавор" на базе ТБТ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группа компаний "Портовый Альянс" в преддверии запуска перевалки сухих удобрений на терминале "Порт Фавор" в Усть-Луге (Ленинградская область) формирует штат и передает ему опыт Туапсинского балкерного терминала (ТБТ), уже отработавшего процессы на аналогичных грузах, сообщает пресс-служба компании.

Самая востребованная специальность на новом этапе – докеры-механизаторы. Для обеспечения работы первой линии "Порта Фавор" нужно 48 сотрудников, которые будут управлять кратцер-кранами, судопогрузочными машинами, автопогрузчиками и выполнять другие погрузочно-разгрузочные операции. В штат уже принято 20 докеров-механизаторов. Они прошли полный цикл теоретической подготовки и выдержали квалификационные экзамены. Сейчас идет отработка полученных навыков на реальном производстве Туапсинского балкерного терминала.

"Мы рассматриваем действующие терминалы не только как производственные площадки, но и как центры передачи уникальных компетенций внутри группы. Такой подход позволяет нам запускать новый инвестиционный проект в Усть-Луге, опираясь на уже обкатанные технологии и стандарты безопасности. Это исключает этап "учебы на ошибках": в "Порт Фавор" приходят специалисты, которые понимают специфику груза и знают возможности оборудования на практике. В конечном итоге это ускоряет выход терминала на плановые показатели и повышает общую эффективность логистической сети "Портового Альянса", - отметила директор по персоналу и административным вопросам компании Кристина Ульянова.

Программа обучения на ТБТ охватила технологические карты перевалки удобрений, изучение систем портального кратцер-крана и судопогрузочной машины, включая действия в нестандартных ситуациях. Особое внимание уделено регламентам осмотра оборудования, обслуживанию ходовой части и приводов, а также работе с предохранительными и аварийными системами. Специалисты осваивают взаимодействие с центром управления погрузкой, технологии загрузки трюмов и зачистку склада.

"В Туапсе мы не просто изучали схемы и инструкции, а отработали маневры на технике в условиях действующего производства. Возвращаемся в Усть-Лугу с пониманием, как организовать перевалку так, чтобы обеспечить высокую скорость без нарушения технологических регламентов и правил промышленной безопасности. Это дает уверенность, что мы не запускаем процессы с нуля, а опираемся на проверенные стандарты "Портового Альянса", - рассказал докер механизатор "Порт Фавор" Виталий Диминенко.

Практика для специалистов "Порта Фавор" продолжится на ТБТ в мае-июне. Запуск перевалки сухих удобрений запланирован на лето текущего года, при этом терминал активно комплектует штат. В 2026 году уже трудоустроено около 40 специалистов, продолжается набор докеров-механизаторов, тальманов, начальников смен, операторов станции разгрузки вагонов, электромехаников, слесарей-ремонтников и электромонтеров. Всего на терминале будет создано более 400 рабочих мест.