Пономарев сравнил шансы "Краснодара" и "Зенита" на чемпионство
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:13 23.04.2026 (обновлено: 18:01 23.04.2026)
Пономарев сравнил шансы "Краснодара" и "Зенита" на чемпионство

Пономарев: у "Краснодара" больше шансов в борьбе за чемпионство, чем у "Зенита"

  Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что «Краснодар» имеет больше шансов на чемпионство в Российской премьер-лиге.
  «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России с 56 очками, а «Краснодар» находится на втором месте с 54 очками.
  По мнению Пономарева, многое будет зависеть от результатов ближайшего матча «Краснодара» против «Спартака».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что "Краснодар" имеет больше шансов на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако многое будет зависеть от результатов ближайших матчей.
Петербургский "Зенит" лидирует в таблице чемпионата России с 56 очками. На второй строчке располагается "Краснодар" (54 очка), который проведет свой матч 26-го тура 23 апреля на выезде с московским "Спартаком".
«
"Я считаю, что у "Краснодара" шансы выше. Но нужно посмотреть, как сегодня "Спартак" сыграет с "Краснодаром". Если "Краснодар" выиграет у "Спартака", тогда многое станет понятно. Если победит "Спартак", значит, борьба еще впереди. И тогда, возможно, "Зенит" еще сможет победить", - сказал Пономарев.
ФутболВладимир ПономаревКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
