Гендиректора "Эксмо" отпустили под обязательство о явке после допроса - РИА Новости, 24.04.2026
22:50 23.04.2026 (обновлено: 00:00 24.04.2026)
Гендиректора "Эксмо" отпустили под обязательство о явке после допроса

Гендиректора "Эксмо" Капьева отпустили под обязательство о явке после допроса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕвгений Капьев
Евгений Капьев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Евгений Капьев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и других топ-менеджеров доставили в Следственный комитет России для допроса.
  • Допрос проходил в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанному с распространением книг издательства Popcorn Books.
  • Капьева отпустили под обязательство о явке после допроса.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева, а также других топ-менеджеров, включая заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую, отпустили из Следственного комитета России после допроса под обязательство о явке, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
Во вторник в пресс-службе "Эксмо" подтвердили, что Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанному с распространением книг издательства Popcorn Books.
"Следственный комитет отпустил под обязательство о явке после допроса топ-менеджеров "Эксмо", включая гендиректора издательства Евгения Капьева и заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую", - сообщили в "Эксмо".
Во вторник директор по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова сообщила, что в рамках уголовного дела речь идет о книге "Лето в пионерском галстуке" и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году, когда силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с издательством Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ *. Тогда же директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили.
В "Эксмо" также сообщили, что обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books были связаны с тем, что десятки книг с признаками ЛГБТ*-пропаганды не отражались в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия издательства. В издательстве предположили, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
