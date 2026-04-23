Гендиректора "Эксмо" отпустили под обязательство о явке после допроса

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева, а также других топ-менеджеров, включая заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую, отпустили из Следственного комитета России после допроса под обязательство о явке, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

Во вторник в пресс-службе " Эксмо " подтвердили, что Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанному с распространением книг издательства Popcorn Books.

"Следственный комитет отпустил под обязательство о явке после допроса топ-менеджеров "Эксмо", включая гендиректора издательства Евгения Капьева и заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую", - сообщили в "Эксмо".

Во вторник директор по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова сообщила, что в рамках уголовного дела речь идет о книге "Лето в пионерском галстуке" и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году, когда силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с издательством Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ *. Тогда же директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили.

В "Эксмо" также сообщили, что обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books были связаны с тем, что десятки книг с признаками ЛГБТ*-пропаганды не отражались в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия издательства. В издательстве предположили, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books.