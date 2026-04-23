В МИД призвали учитывать совокупный ядерный потенциал НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совокупный ядерный потенциал стран НАТО должен быть учтен в случае начала диалога по контролю над ядерными вооружениями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В ходе любого потенциального диалога по контролю над ядерными вооружениями – в случае, разумеется, формирования для него надлежащих условий – предстоит адекватно учитывать фактор совокупного потенциала Североатлантического альянса, который сам объявил себя "ядерным" и включает ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции, помноженные на коэффициент содействия со стороны неядерных союзников в рамках эволюционирующих схем "совместных ядерных миссий" и "расширенного сдерживания", - сказал Грушко.
В феврале помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявлял, что будущие переговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение вопросов ядерных испытаний и механизмов их верификации. В Москве считают, что при обсуждении вопросов стратегической стабильности нельзя игнорировать ядерный потенциал союзников США - Франции и Британии.