05:21 23.04.2026
В МИД призвали учитывать совокупный ядерный потенциал НАТО

Грушко призвал учитывать ядерный потенциал стран НАТО при диалоге

Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что совокупный ядерный потенциал стран НАТО должен быть учтен в случае начала диалога по контролю над ядерными вооружениями.
  • По словам Грушко, в рамках диалога предстоит учитывать фактор совокупного потенциала США, Великобритании и Франции, помноженный на коэффициент содействия со стороны неядерных союзников.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совокупный ядерный потенциал стран НАТО должен быть учтен в случае начала диалога по контролю над ядерными вооружениями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В ходе любого потенциального диалога по контролю над ядерными вооружениями – в случае, разумеется, формирования для него надлежащих условий – предстоит адекватно учитывать фактор совокупного потенциала Североатлантического альянса, который сам объявил себя "ядерным" и включает ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции, помноженные на коэффициент содействия со стороны неядерных союзников в рамках эволюционирующих схем "совместных ядерных миссий" и "расширенного сдерживания", - сказал Грушко.
В феврале помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявлял, что будущие переговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение вопросов ядерных испытаний и механизмов их верификации. В Москве считают, что при обсуждении вопросов стратегической стабильности нельзя игнорировать ядерный потенциал союзников США - Франции и Британии.
