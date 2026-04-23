Синоптик рассказала, как и когда в России разгоняют облака

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обычно в России разгоняют облака на День Победы и День России, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Технология создания благоприятных погодных условий, разработанная в 1990 году Госкомгидрометом, широко применяется с 1995 года. Для разгона облаков используют йодистое серебро, которое с помощью самолетов распыляют для рассеивания слоистых облаков, охлаждая их и вызывая кристаллизацию влаги.
"Как правило, если ситуация критическая и сильных осадков не избежать, то облака разгоняют только в самые важные праздники для России, а это 9 мая - День Победы и 12 июня – День России", - заявила синоптик.
Она пояснила, что для разгона дождевых облаков используют йодистое серебро, жидкий азот, сухой лед и другие компоненты, чтобы осадки выпали на другом участке земли и в небольшом количестве.
"Йодистым серебром бомбардируют дождевые облака, концентрируя влагу на ядрах реагента, что приводит к выпадению осадков перед тем местом, где это мероприятие намечено. То есть, как бы останавливают продвижение атмосферного фронта, поэтому "разгон облаков" начинается за 1-1,5 часа до намеченного времени на расстоянии 50-150 км от целевой территории", - объяснила Паршина.
Она отметила, что несмотря на то, что этот процесс очень затратный, безопасность полетов летчиков во время Парада Победы всегда стоит на первом месте.
"Процесс "разгона облаков" очень дорого обходится государству, но все понимают, что для авиации на Параде Победы опасен не столько дождь, сколько туман, низкая видимость и низкие облака. Рисковать безопасностью полётов никто не будет, так как жизнь человека у всех стоит на первом месте", - добавила синоптик.
