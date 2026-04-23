Синоптик рассказала, как и когда в России разгоняют облака - РИА Новости, 23.04.2026
07:21 23.04.2026
Синоптик рассказала, как и когда в России разгоняют облака

© РИА Новости / Максим Блинов
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России облака разгоняют в самые важные праздники, такие как День Победы (9 мая) и День России (12 июня).
  • Для разгона облаков используют йодистое серебро, жидкий азот, сухой лед и другие компоненты, которые распыляют с самолетов.
  • Процесс разгона облаков очень затратный, но безопасность полетов летчиков во время Парада Победы стоит на первом месте.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обычно в России разгоняют облака на День Победы и День России, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Технология создания благоприятных погодных условий, разработанная в 1990 году Госкомгидрометом, широко применяется с 1995 года. Для разгона облаков используют йодистое серебро, которое с помощью самолетов распыляют для рассеивания слоистых облаков, охлаждая их и вызывая кристаллизацию влаги.
Прохожие идут под дождем по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Ученый рассказал о погоде в европейской части России в конце апреля
Вчера, 04:38
"Как правило, если ситуация критическая и сильных осадков не избежать, то облака разгоняют только в самые важные праздники для России, а это 9 мая - День Победы и 12 июня – День России", - заявила синоптик.
Она пояснила, что для разгона дождевых облаков используют йодистое серебро, жидкий азот, сухой лед и другие компоненты, чтобы осадки выпали на другом участке земли и в небольшом количестве.

"Йодистым серебром бомбардируют дождевые облака, концентрируя влагу на ядрах реагента, что приводит к выпадению осадков перед тем местом, где это мероприятие намечено. То есть, как бы останавливают продвижение атмосферного фронта, поэтому "разгон облаков" начинается за 1-1,5 часа до намеченного времени на расстоянии 50-150 км от целевой территории", - объяснила Паршина.
Она отметила, что несмотря на то, что этот процесс очень затратный, безопасность полетов летчиков во время Парада Победы всегда стоит на первом месте.
"Процесс "разгона облаков" очень дорого обходится государству, но все понимают, что для авиации на Параде Победы опасен не столько дождь, сколько туман, низкая видимость и низкие облака. Рисковать безопасностью полётов никто не будет, так как жизнь человека у всех стоит на первом месте", - добавила синоптик.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Москвичей ждут холодные майские праздники
Вчера, 05:49
 
