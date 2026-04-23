Синоптик рассказала, как и когда в России разгоняют облака

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обычно в России разгоняют облака на День Победы и День России, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Технология создания благоприятных погодных условий, разработанная в 1990 году Госкомгидрометом, широко применяется с 1995 года. Для разгона облаков используют йодистое серебро, которое с помощью самолетов распыляют для рассеивания слоистых облаков, охлаждая их и вызывая кристаллизацию влаги.

"Как правило, если ситуация критическая и сильных осадков не избежать, то облака разгоняют только в самые важные праздники для России , а это 9 мая - День Победы и 12 июня – День России", - заявила синоптик.

Она пояснила, что для разгона дождевых облаков используют йодистое серебро, жидкий азот, сухой лед и другие компоненты, чтобы осадки выпали на другом участке земли и в небольшом количестве.

« "Йодистым серебром бомбардируют дождевые облака, концентрируя влагу на ядрах реагента, что приводит к выпадению осадков перед тем местом, где это мероприятие намечено. То есть, как бы останавливают продвижение атмосферного фронта, поэтому "разгон облаков" начинается за 1-1,5 часа до намеченного времени на расстоянии 50-150 км от целевой территории", - объяснила Паршина

Она отметила, что несмотря на то, что этот процесс очень затратный, безопасность полетов летчиков во время Парада Победы всегда стоит на первом месте.