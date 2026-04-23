Москвичей ждут холодные майские праздники
Москвичей ждут холодные майские праздники

  • Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха на первомайские праздники в Москве не поднимется выше плюс 11 градусов.
  • Ночью температура будет колебаться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов, днем — от плюс 6 до плюс 11 градусов.
  • Синоптик уточнила, что дожди точно будут, но предсказать, в какие именно дни, сложно.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Температура воздуха на первомайские праздники будет не выше плюс 11 градусов, пройдут дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Пока прогнозы (погоды - ред.) на начало мая в Москве неутешительные, ситуация существенно меняться не будет. Температурный режим останется приблизительно в тех же пределах: ночью будет плюс 1 - плюс 6 градусов, дневная температура может быть плюс 6 - плюс 11 градусов в лучшем случае", - рассказала агентству Позднякова.
Синоптик уточнила, что трудно спрогнозировать, в какой из дней первомайских праздников будут идти дожди, но без осадков совершенно точно в этот период не обойдется.
"То есть тепла и сухой солнечной погоды, по сегодняшнему видению процесса, на первомайские праздники ожидать не приходится", - заключила Позднякова.
