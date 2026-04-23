04:38 23.04.2026
Ученый рассказал о погоде в европейской части России в конце апреля

Прохожие идут под дождем по улице в Москве
Прохожие идут под дождем по улице в Москве. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Циклон с Баренцева моря принесет новые дожди и мокрый снег в европейскую часть России, хорошей погоды в апреле уже не будет, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
"Для апреля колебания температуры - от тепла к заморозкам - это нормально. Возвраты волн похолодания для весеннего процесса вполне естественны и закономерны. Вторая волна похолодания в 20-х числах апреля (первая была в начале апреля) прогнозировалась. Правда, не ожидалось, что она будет настолько интенсивной, что до формирования снежного покрова дошло - как в Нижнем Новгороде, где выпало 20 сантиметров снега", - сказал ученый.
Он отметил, что влажный циклон с Северной Атлантики принес большое количество осадков.
"Но он уже свою силу израсходовал и уходит в сторону. Вместо него начал формироваться небольшой антициклон. Небо прояснилось, а температура к утру среды упала ниже нуля, подморозило. Но при ясном небе и апрельском солнце воздух начал прогреваться", - сказал Любов.
Фенолог предупредил, что ясная погода не задержится.
"На северо-западе в Баренцевом море готовится следующий циклон, который начнет пробираться к Верхней Волге. Так что конец недели опять пройдет под аккомпанемент дождя, возможно, с мокрым снегом", - сообщил ученый.
По его словам, до конца апреля будет достаточно прохладная погода "с дождиками, с переменной облачностью и с дефицитом солнца".
