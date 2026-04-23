Синоптик назвала причины похолодания в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Причиной похолодания, пришедшего в Москву, стали атлантические и южные циклоны, которые открыли дорогу холодному арктическому воздуху, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ближайшие дни синоптическая ситуация меняться не будет, поэтому столичный регион продолжит находиться под влиянием прохладного воздуха арктического характера.