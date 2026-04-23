Около 3 тысяч консультаций провели в Центре генных дерматозов в Подмосковье

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Порядка 3 тысяч консультаций провели в Подмосковье за пять лет специалисты Центра генных дерматозов, который работает на базе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, сообщает пресс-служба министра здравоохранения Московской области.

В четверг центру исполнилось пять лет. Здесь проходят лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи – буллезным эпидермолизом ("дети-бабочки"), ихтиозом ("дети-рыбки") и другими.

"За пять лет специалистами центра было проведено около 3 тысяч консультаций. В настоящее время в центре генных дерматозов на учете состоит более 500 детей с редкими патологиями кожи. Важнейшим достижением центра стало обеспечение пациентов качественными перевязочными средствами и препаратами генной терапии", – отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что для работы центра была сформирована команда узкопрофильных специалистов, так как хрупкость кожи "детей-бабочек" требует от врачей особого подхода.

Одним из главных этапов в развитии центра стало открытие в 2023 году дневного стационара, работающего по принципу "одного дня", в течение которого ребенок с родителями находится в палате и получает комплекс необходимых обследований, а затем проходят консультации всех нужных специалистов без необходимости длительного ожидания, чтобы выработать тактику дальнейшего лечения.