Около 3 тысяч консультаций провели в Центре генных дерматозов в Подмосковье - РИА Новости, 23.04.2026
19:59 23.04.2026
Около 3 тысяч консультаций провели в Центре генных дерматозов в Подмосковье

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Порядка 3 тысяч консультаций провели в Подмосковье за пять лет специалисты Центра генных дерматозов, который работает на базе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, сообщает пресс-служба министра здравоохранения Московской области.
В четверг центру исполнилось пять лет. Здесь проходят лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи – буллезным эпидермолизом ("дети-бабочки"), ихтиозом ("дети-рыбки") и другими.
"За пять лет специалистами центра было проведено около 3 тысяч консультаций. В настоящее время в центре генных дерматозов на учете состоит более 500 детей с редкими патологиями кожи. Важнейшим достижением центра стало обеспечение пациентов качественными перевязочными средствами и препаратами генной терапии", – отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что для работы центра была сформирована команда узкопрофильных специалистов, так как хрупкость кожи "детей-бабочек" требует от врачей особого подхода.
Одним из главных этапов в развитии центра стало открытие в 2023 году дневного стационара, работающего по принципу "одного дня", в течение которого ребенок с родителями находится в палате и получает комплекс необходимых обследований, а затем проходят консультации всех нужных специалистов без необходимости длительного ожидания, чтобы выработать тактику дальнейшего лечения.
Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов можно по направлению лечащего врача. Лечение бесплатное и проводится по полису ОМС. На портале "Детство" собрана вся необходимая информация для родителей детей с редкими заболеваниями.
