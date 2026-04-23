Субботник в Подмосковье охватит 67 природных зон 25 апреля

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Подмосковье в рамках Всероссийского субботника 25 апреля приведут в порядок более 10 водоемов, 12 лесопарков и лесных массивов, а также 45 городских парков и скверов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилому надзору Московской области.