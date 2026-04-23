Малые технокомпании принесли бюджету Подмосковья более 3 млрд рублей

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Налоговые поступления в региональный бюджет от малых технологических компаний (МТК) Подмосковья по итогам 2025 года превысили 3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Эти средства обеспечили предприятия из реестра МТК Минэкономразвития РФ.

"По итогам 2025 года малые технологические компании Подмосковья направили в региональный бюджет более 3 миллиардов рублей. За год объем поступлений увеличился на 8%. МТК – это не только драйвер технологического суверенитета, но и активно растущий сектор экономики региона", — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья– министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Примерно 270 подмосковных компаний входит сегодня в реестр МТК Минэкономразвития России. Среди них встречаются как стартапы, так и предприятия с опытом.