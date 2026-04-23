Малые технокомпании принесли бюджету Подмосковья более 3 млрд рублей
16:05 23.04.2026 (обновлено: 16:59 23.04.2026)
Малые технокомпании принесли бюджету Подмосковья более 3 млрд рублей

Налоговые поступления в бюджет Подмосковья от МТК за год выросли на 8%

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Налоговые поступления в региональный бюджет от малых технологических компаний (МТК) Подмосковья по итогам 2025 года превысили 3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Эти средства обеспечили предприятия из реестра МТК Минэкономразвития РФ.
"По итогам 2025 года малые технологические компании Подмосковья направили в региональный бюджет более 3 миллиардов рублей. За год объем поступлений увеличился на 8%. МТК – это не только драйвер технологического суверенитета, но и активно растущий сектор экономики региона", — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья– министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Примерно 270 подмосковных компаний входит сегодня в реестр МТК Минэкономразвития России. Среди них встречаются как стартапы, так и предприятия с опытом.
Так, на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" производят очистное оборудование и пластиковые колодцы. Другая компания из этой ОЭЗ специализируется на разработке и производстве керамических компонентов для различных отраслей промышленности. В свою очередь, малая технологическая компания из городского округа Подольск разработала новое промышленное оборудование — прототипы машин для литья резины под давлением. Еще одна подмосковная МТК работает в сфере программного обеспечения, решений виртуальной реальности и образовательных технологий. Среди ее разработок — тренажер хирургических операций в виртуальной реальности для студентов медицинских специальностей и система обучения управлению беспилотными аппаратами.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
