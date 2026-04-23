Более 360 фасадов многоквартирных домов обновят в 2026 году в Подмосковье

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В Подмосковье в этом году обновят 362 фасада многоквартирных домов, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Согласно плану капремонта на 2026 год, основные работы развернутся в городском округе Люберцы – здесь приведут в порядок более трех десятков фасадов. Также в пятерку лидеров по ремонту фасадов многоквартирных домов входят Лобня, Коломна, Одинцовский и Мытищи.

"У нас самая большая программа капремонта в стране — более 44 тысяч домов. За 12 лет мы отремонтировали 20 тысяч МКД, заменили порядка 4,5 тысячи лифтов. В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом", — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев, его слова приводит пресс-служба.

Работы по капитальному ремонту фасада включают не только эстетическое обновление, но и повышение энергоэффективности дома. Специалисты ремонтируют кирпичную кладку и межпанельные швы, утепляют стены с применением бескаркасных или навесных систем, штукатурят и красят фасады, обновляют цоколь и входные группы, при необходимости заменяют балконные плиты, восстанавливают архитектурные элементы. Такой подход продлевает срок службы здания, улучшает теплоизоляцию и внешний вид домов.