Победители и призеры Национальной технологической олимпиады в Московской области

Почти 40 школьников из Подмосковья стали лауреатами национальной олимпиады

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. По итогам 11-го сезона Национальной технологической олимпиады (НТО) в число победителей и призеров вошли 39 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Олимпиаде участвовали 226 тысяч школьников и студентов из России.

От Московской области победителями признаны 11 человек, призерами — 28. Учащиеся соревновались в таких компетенциях, как "Автономные транспортные системы", "Автоматизация бизнес-процессов", "Информационная безопасность", "Ядерные технологии" и другие.

По данным ведомства, марафон заключительных этапов длился три месяца, итоговые соревнования состоялись на площадках 24 вузов, а также технологических компаний в 11 городах страны.

Финал НТО объединил более 2,1 тысячи человек. Школьники решали задачи, которые нужны бизнесу, и работали в условиях, похожих на настоящее производство. Ребята автоматизировали полные циклы горнодобывающих предприятий, собирали из беспилотников и роботов комплексы для ликвидации последствий землетрясений, создавали системы для анализа космических снимков при природных катастрофах.

Помимо этого, они программировали "цифровых поводырей" для слабовидящих, проектировали системы жизнеобеспечения для сити-ферм в экстремальном климате. Конструировали генетические конструкции для синтеза витаминов и лекарств, а в ИТ — тренировали нейросети защищать критическую инфраструктуру и придумывали целые игровые миры.

Школьники — победители и призеры олимпиады — получат образовательные льготы: 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или зачисление в вуз без вступительных испытаний.