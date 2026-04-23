15:03 23.04.2026 (обновлено: 15:05 23.04.2026)
Почти 40 школьников из Подмосковья стали лауреатами национальной олимпиады

© Фото : Министерство образования Московской областиПобедители и призеры Национальной технологической олимпиады в Московской области
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. По итогам 11-го сезона Национальной технологической олимпиады (НТО) в число победителей и призеров вошли 39 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В Олимпиаде участвовали 226 тысяч школьников и студентов из России.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Воробьев пообщался со студентами и преподавателями Щелковского колледжа
21 апреля, 16:17
От Московской области победителями признаны 11 человек, призерами — 28. Учащиеся соревновались в таких компетенциях, как "Автономные транспортные системы", "Автоматизация бизнес-процессов", "Информационная безопасность", "Ядерные технологии" и другие.
По данным ведомства, марафон заключительных этапов длился три месяца, итоговые соревнования состоялись на площадках 24 вузов, а также технологических компаний в 11 городах страны.
Финал НТО объединил более 2,1 тысячи человек. Школьники решали задачи, которые нужны бизнесу, и работали в условиях, похожих на настоящее производство. Ребята автоматизировали полные циклы горнодобывающих предприятий, собирали из беспилотников и роботов комплексы для ликвидации последствий землетрясений, создавали системы для анализа космических снимков при природных катастрофах.
Помимо этого, они программировали "цифровых поводырей" для слабовидящих, проектировали системы жизнеобеспечения для сити-ферм в экстремальном климате. Конструировали генетические конструкции для синтеза витаминов и лекарств, а в ИТ — тренировали нейросети защищать критическую инфраструктуру и придумывали целые игровые миры.
Школьники — победители и призеры олимпиады — получат образовательные льготы: 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или зачисление в вуз без вступительных испытаний.
Сейчас идет подготовка к следующему сезону. В конце августа 2026 года проектный офис НТО объявит, какие профили войдут в школьный и студенческий треки.
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Почти 1,3 миллиона человек проверили здоровье в Московской области
Вчера, 14:42
 
