Производство детских молочных смесей выросло в Подмосковье на 8%

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Предприятия Подмосковья произвели 5,3 тысячи тонн детских молочных смесей за январь-февраль 2026 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Роль в достижении результатов сыграли компании отрасли, которые расположены на территории Подмосковья. Они не только наращивают объемы выпуска, но и внедряют современные технологии, следят за безопасностью сырья и готовой продукции.