В Подмосковье автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Водитель Chevrolet без прав не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в городском округе Щелково в Подмосковье, пострадали водитель и двое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.