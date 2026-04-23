В Подмосковье автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Водитель Chevrolet без прав не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в городском округе Щелково в Подмосковье, пострадали водитель и двое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что вечером 22 апреля на 1-м километре автодороги "Фряново-Еремино-Хлепетово" произошло ДТП.
"По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки Chevrolet, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
Правоохранители добавили, что в результате ДТП пострадали водитель и 9-летний и 14-летний пассажиры. Они госпитализированы.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.